Destaques 04/04/2022 15:44 Só Notícias/Luan Cordeiro Guarantã, Colíder e Alta Floresta têm saldos positivos na geração de empregos com carteiras assinadas Foto: Divulgação O município de Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop) empregou 30 trabalhadores a mais no mês de fevereiro, segundo números do ministério da Economia. Foram 324 admitidos e 294 desligamentos. Em janeiro, o saldo foi de 34. Em comparação a fevereiro de 2021, o resultado é oposto já que à época foram fechadas 241 vagas a mais, diferença 500 trabalhadores mandados embora e 249 contratados. Em fevereiro deste ano, o setor de serviços liderou, com 31 novos admitidos, diferença de 116 contratados e 85 demitidos. A construção civil empregou 11 a mais, saldo de 19 admissões e oito desligamentos. A agropecuária contratou dois a mais. Já o comércio, fechou cinco vagas (128 abertos e 133 encerrados) e a indústria demitiu mais nove. Já Colíder (157 quilômetros de Sinop) registrou 309 funcionários admitidos a mais e 302 dispensados, com saldo positivo de sete. No mês anterior, foram 66 contratados a mais. Só Notícias apurou que o serviços também teve o melhor desempenho, com 21 postos a mais. Já a construção civil empregou sete trabalhadores e a mais e a agropecuária cinco. A indústria e o comércio fecharam no negativo, com quatro e 22 demitidos a mais, respectivamente. Em comparação a fevereiro de 2021, o saldo foi muito mais com 84 admitidos a mais. Alta Floresta, por sua vez, teve 648 vínculos formais iniciados e 568 encerrados, saldo de 80 funcionários contratados a mais (apesar de positivo, houve diminuição em relação a fevereiro do ano anterior, que fechou com 100 novos postos). No primeiro mês deste ano, foram 101 novos empregados. O segmento de serviços registrou o melhor resultado, com 172 admitidos e 129 demitidos, saldo de 43. A construção civil, contratou 71 e demitiu 28, também com saldo de 43. A agropecuária, criou 10 vagas a mais. A indústria e o comércio, fecharam sete e nove vagas a mais, respectivamente. Conforme Só Notícias já informou, Peixoto de Azevedo empregou 41 trabalhadores a mais. Já Matupá, teve resultado de 54 novas vagas. Rondonópolis gerou 947 novas vagas em fevereiro. Nova Mutum contratou em fevereiro 446 trabalhadores a mais com carteiras assinadas. Lucas do Rio Verde gerou 67 novos empregos em fevereiro. Em Sorriso foram geradas 277 vagas de empregos a mais. Sinop teve 557 contratados a mais. Mato Grosso abriu 8.828 vagas de empregos com carteiras assinadas.

Veja também sobre Alta Floresta Alta Floresta - MT Colider Guarantâ emprego CLT Voltar + Destaques