Destaques 05/04/2022 07:19 Jornal da Cidade Alta Floresta: Ônix conduzido por motorista bêbado bate em outros três carros Fotos: Reprodução RedeTV Alta Floresta Uma família ainda assustada com o acidente provocado no final de semana e prejuízo a pagar. É o resultado de uma batida no sábado à tarde no Bairro Jardim Panorama em Alta Floresta onde um veículo Ônix, trafegando pela Avenida Francisco de Assis Leal acabou saindo da pista e batendo em outros três carros.

A situação foi tão tensa que um dos carros quase invade um salão comercial da casa ao lado onde estava um casal de idosos e outros familiares. “Nos assustamos com o barulho e quando viemos ver estava os carros batidos aí”, disse uma testemunha salientado que o motorista do carro que provocou o acidente estava bêbado.

A Polícia Militar e prendeu o jovem de 25 anos. Ele assumiu que dirigia o carro, mas conforme consta em Boletim de Ocorrência, não soube informar o que aconteceu para sair da pista e bater em outros veículos.

O motorista foi preso e levado para a Delegacia. Ele deverá responder por crime de trânsito.

