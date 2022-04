Destaques 05/04/2022 14:36 G1MT Garimpo clandestino de Alta Floresta ajudava abastecer joalheria na Itália, diz PF Polícia Federal deflagrou uma operação nesta terça-feira para cumprir 10 mandados de busca e apreensão em garimpos de Mato Grosso, Pará e São Paulo. Foto: Leonhard Foeger/Reuters Um mandado de busca e apreensão está sendo cumprindo pela Polícia Federal em um garimpo clandestino de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, nesta terça-feira (5), que estaria abastecendo uma empresa de confecção de joias da Itália. Também são cumpridos outros nove mandados em cidades do Pará e em São Paulo. As apreensões fazem parte da operação ‘Ricezione’, que tem o objetivo de identificar os envolvidos na prática dos crimes de sonegação no recolhimento dos tributos IOF e receptação de minério de ouro extraído ilegalmente em áreas de garimpos clandestinos. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, a investigação teve início no dia 20 de agosto de 2021, após a apreensão de 52 kg de ouro, em barras, dentro de um avião que pousou no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo. O material não tinha documentação fiscal. A PF informou que um laudo pericial e análises documentais apontaram para a existência de fortes indícios de que o minério apreendido é fruto de exploração mineral clandestina, realizada na região norte do país, principalmente no Pará e em Mato Grosso. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou o bloqueio judicial de ativos financeiros dos investigados, mantidos em contas bancárias ou qualquer espécie de investimento, até o limite de R$ 146 milhões. O valor, segundo a polícia, foi calculado com base na quantidade de ouro comercializada ilegalmente, bem como o sequestro de uma aeronave utilizada no transporte de ouro clandestino. Os crimes apurados são de usurpação de bens da União, sonegação fiscal, falsidade ideológica e receptação. A PF disse ainda que o nome da operação deflagrada nesta terça-feira, ‘Ricezione’, significa receptação, em italiano, e foi escolhido porque o ouro ilegal comercializado pelos criminosos tinha como destino uma joalheria da Itália.

