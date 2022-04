Destaques 05/04/2022 16:12 Assessoria | PMAF Alta Floresta prepara retorno da Caminhada na Natureza “A Caminhada faz com que aprendamos a cuidar do meio ambiente, a preservação da natureza” – Valdemar Gamba Foto: Reprodução Após dois anos sem a realização, a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, em parceria com Secretaria de Esportes e Lazer, e a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, iniciou os preparativos para a realização da 14° edição da Caminhada na Natureza. Seguindo a tradição, a caminhada será realizada no dia 01 de maio, no Circuito Pioneiro Nei Del Moro, no Setor de Chácaras da Perimetral 1° Leste. A caminhada abre o calendário de eventos e realizações do aniversário do município. Segundo o Secretário Elói Luiz de Almeida “o evento busca o incentivo ao turismo no meio rural, atividades esportivas, educação ambiental, e ainda promover a interação da comunidade com essas práticas”. “As caminhadas na natureza podem oportunizar novas descobertas e o prazer de caminhar no meio rural, muitos participantes vivenciam a experiência de resgatar memórias vividas na infância ou juventude onde viveram em chácaras, sítios ou fazendas” enfatiza a Turismóloga e Diretora de Turismo Geiziana Nunes da Silva. A organização destaca que todos os cuidados vem sendo tomados com medidas para preservação do circuito, que as caminhadas são atividades não competitivas, e todos participantes saem ganhando, pois podem contemplar as belezas naturais, observar a vida silvestre, fazer integração socioambiental com o meio rural e ainda praticar uma atividade física saudável. Além da caminhada, os participantes passam pelas propriedades rurais, podem contemplar as lindas paisagens, fazer registros fotográficos da flora e fauna e ao final poderão saborear um delicioso almoço que será beneficente em Prol do Centro Educacional Especializado em Deficiência Auditiva-CEEDA. Para o Prefeito Valdemar Gamba a Caminhada na Natureza é um evento importante ao município. “Porque é parte da programação do mês de aniversário e depois de dois anos de pandemia, voltando a normalidade dos eventos, entre eles a caminhada, onde já participamos e vemos a importância de desfrutar a natureza com a participação de famílias, crianças e adultos. Sempre tivemos a adesão de muitas pessoas e esperamos que continue aumentando. A Caminhada faz com que aprendamos a cuidar do meio ambiente, a preservação da natureza, o cuidado com o lixo, a educação ambiental e conhecer a vida rural”. Em breve mais informações sobre a programação completa do evento e pontos de inscrição.

