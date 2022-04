Destaques 06/04/2022 06:13 Redação I Nativa News Homem morre após motocicleta bater na traseira de carreta na MT-320 Foto: Divulgação O acidente envolveu uma motocicleta Honda CG 125 e uma Scania 113 e foi registrado pela concessionária Via Brasil na rodovia MT-320. O condutor da motocicleta faleceu no local, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar também registraram o ocorrido, os veículos foram removidos da pista momentos após os procedimentos.

De acordo com registro da concessionária, o acidente aconteceu pouco após às 18h, na altura da KM 201 houve um choque, por parte do motociclista, na traseira da Scania. Ambos veículos seguiam no mesmo sentido de direção, de Carlinda para o município de Nova Canaã do Norte.

A vítima foi identicada, a motocicleta foi removida para o pátio da Delegacia de Polícia Judiciária Civil. A carreta deixada no pátio de uma lanchonete e condutor conduzido para as devidas providências.

