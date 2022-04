Destaques 06/04/2022 09:04 Redação I Nativa News Posto de combustíveis é alvo de assalto em Alta Floresta Foto: Nativa News O Posto de Combustíveis localizado na avenida Mato Grosso, bairro Cidade Alta, em Alta Floresta., foi alvo de um assalto na noite desta terça-feira (5). A Polícia Militar foi acionada ao estabelecimento às 19h00. O solicitante contou que surpreendida por dois indivíduos no momento que estava fazendo a conferência do caixa, onde anunciaram o roubo. De acordo a vítima os criminosos chegaram com a mão por baixo da camiseta, fazendo menção que estariam armados, na ocasião levaram um valor aproximado de R$ 1.438,00 em notas trocadas. Eles estavam de capacete, blusa de manga longa de cor escura, sendo um alto e o outro baixo. Após o roubo, a dupla saiu correndo a pé, sentido bairro Cidade Bela. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.

