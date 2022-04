Nesta sexta-feira, 08, a partir das 17 horas acontece a 2ª edição da Varanda Criativa, evento promovido pela Secretaria de Cultura e Juventude de Alta Floresta, na praça da cultura, onde 65 expositores estarão comercializando seus produtos. O evento entra oficialmente para o calendário da secretaria e acontecerá mensalmente com o objetivo de apoiar os artesãos.

A Varanda Criativa é uma feira de produtos de artesanato e gastronomia, além dos trabalhos artesanais como peças de cerâmica, panos de pratos, telas, peças em crochê e macramê, mandalas, luminárias, entre outras peças. Os visitantes ainda poderão comprar bolos, pizzas, queijo, vatapá, ovos de páscoa, doces e outros alimentos típicos da gastronomia.

Depois do sucesso da primeira Varanda Criativa em que superou a expectativa dos 52 expositores, a segunda edição vem recheada de novidades e com mais participantes dos mais variados segmentos. A varanda é um evento para reunir toda a família, além da comercialização dos produtos, ainda tem recreação para as crianças e apresentações artísticas.

Para a Secretária de Cultura e Juventude, a varanda marca a retomada dos eventos pós pandemia, fortalecendo os pequenos artesãos e a economia solidária. “Será uma feira muito especial e ficamos muito felizes vendo tantos artesãos participando. Nossos artistas são as estrelas dessa feira e tenho certeza que será uma referência para outros municípios”, pressagia Elisa Gomes.

A Varanda Criativa é uma vitrine que revela o potencial do nosso município, fortalecendo os artistas. “A varanda é uma mostra do quanto o artesanato é forte na nossa região, e quando um se fortalece todos se fortalecem e a feira também” pontua a assessoria de projetos culturais, Elaine Pereira.

A primeira feira empolgou a artesã que comemora o sucesso, “desde os seis anos eu trabalho com artesanato, e me senti no nordeste de ver tanto trabalho bonito, recebi 32 encomendas na feira, foi muito bom. Só agradecer a Deus e a parabenizar a secretaria pela iniciativa”, disse Maria de Fátima.

Anne Monteiro, da Helo Artes e Mimos, trabalha com personalização de festas infantis. “Na varanda eu não vendi mais recebei bastante encomendas que fechou a minha agenda toda do mês de abril, a feira é uma forma de divulgar o nosso trabalho e dá muito resultado”, celebra o resultado das primeira varanda.

Neste mês em que celebramos a Páscoa, os visitantes poderão adquirir os ovos de chocolate artesanal, concorrer a brindes e visitar a casa do coelho que estará aberta com a decoração alusiva à data. As crianças ainda poderão brincar no pula-pula e no túnel do coelho. A programação ainda conta com aula de ritbox e de capoeira entre outras apresentações culturais.

A Galeria de Arte Inês Grade localizada no prédio do Centro Cultural, ficará aberta para que os visitantes possam conhecer um pouco mais da nossa cultura e da nossa história. A Biblioteca Municipal Dr. Ruy Ramos também estará aberta, oportunizando as pessoas a conhecerem o acervo, desfrutar de uma boa leitura, e se cadastrar para empréstimos de livros.

“Estamos preparando tudo para que as famílias possam, além de comprar dos nossos artesãos, ter um momento de lazer, encontrar outras pessoas, rever os amigos, enfim, será um momento para que todos possam aproveitar. A praça vai está com uma decoração linda de Páscoa, venham prestigiar”, convida a gestora da pasta, Elisa Gomes.