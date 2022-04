Destaques 06/04/2022 11:05 Nativa News com Assessoria Prefeitura de AF abre processo seletivo público para contratação de Agentes comunitários de saúde O edital de Processo Seletivo Simplificado pode ser acessado e baixado na íntegra. Foto: Reprodução Está aberto período de inscrição para contratação, por prazo determinado, de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE) para atuação em rede municipal de saúde, para atender a necessidade de excepcional interesse público do Município de Alta Floresta. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Saúde, são 25 vagas ACE e 32 vagas para ACS, o edital ainda prevê o cadastro de reserva. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanal, o candidato deve ter ensino médio completo, o salário é de R$ 1.750,00. O período de inscrição inicia nesta quarta-feira, dia 06 de abril e segue até o próximo dia 14 de abril de 2022, na secretaria de saúde no horário entre as 13h e às 16h. No ato da inscrição o candidato deve apresentar o Curriculum Vitae com foto e certificados dos cursos, para fins de pontuação na Avaliação de Títulos. Maiores informações podem ser acessadas no edital, ou presencialmente na Secretaria de Saúde.

