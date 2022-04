Destaques 06/04/2022 15:48 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem perde R$ 1,8 mil em golpe de falso empréstimo Foto: Reprodução Um homem de 29 anos perdeu mais R$ 1.800 após cair em um golpe de um falso empréstimo. Segundo informações da Polícia Militar de Alta Floresta, o caso foi registrado após a vítima perceber que havia ocorrido o estelionato. O homem disse aos militares que entrou em um site de uma empresa financeira para tentar o empréstimo de R$ 100 mil. Conforme o boletim de ocorrência, após a negociação, o homem disse ter recebido várias mensagens via aplicativo de mensagens de números com DDD 011. Ele teria sido informado que, para conseguir sacar o valor solicitado, ele teria que fazer pagamento de algumas taxas, sendo assim a vítima realizou o primeiro depósito no dia 30 de março, de R$ 380, em uma conta corrente. Já no dia 1º deste mês, efetuou mais uma transação de R$ 751 de uma outra pessoa física e por último outro depósito de R$ 750 na conta corrente do primeiro beneficiado. Após isso o suposto golpista solicitou mais uma transação de R$ 800, quando percebeu que se tratava de um golpe, a vítima foi a gerência do banco em que tem conta e foi orientado a registrar boletim de ocorrência. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

