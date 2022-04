Destaques 07/04/2022 05:56 Jornal da Cidade Alta Floresta: Dono de oficina é acusado de tomar moto devido conta atrasada de cliente Foto: Reprodução A relação de negócios entre uma cliente e o dono de uma oficina de motos virou caso de polícia essa semana no município de Alta Floresta. Janete Ferreira, uma cuidadora, disse que comprou uma motocicleta há oito meses e devido alguns problemas mecânicos, mandou “fazer uma geral’ no veículo. A dívida fez um acordo para pagar parcelado, mas atrasou duas parcelas e o comerciante segundo ela, tomou sua motocicleta devido à conta. Jane explicou que na noite de segunda-feira estava com o marido, um jovem de 24 anos, comendo um espetinho em uma lanchonete. Lá encontraram o comerciante. “Ele fez uma proposta de nos passar uma moto mais velha e a dívida ficaria como volta. Meu marido foi lá com a moto, mas quando chegou na oficina ele tomou a moto, colocou dentro da loja dele e mandou meu marido vazar de lá”, contou a mulher, indignada. “Onde já se viu uma coisa dessa. Não estou negando pagar a dívida e ele falou em trocar a moto, mas tomar não. Se quisesse, no máximo seria protestar meu nome, colocar no SPC, mas tomar minha moto não”, desabafou ela em redes sociais e imprensa.

A mulher registrou a queixa junto à Polícia Militar que encaminhou o caso à Delegacia para investigação. “Eu quero minha moto de volta. Ele não tem direito de tomar as coisas da gente assim”, declarou.

