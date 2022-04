Destaques 07/04/2022 06:02 Jornal Mato Grosso do Norte Vereadores de Alta Floresta denunciam diretor de Trânsito por informar datas de realizações de blitz Foto: Reprodução Os vereadores Zé Eskiva (PL) e Luciano Silva (Podemos) durante a sessão da Câmara Municipal de terça-feira (5) apresentaram denúncia contra diretor de trânsito da prefeitura de Alta Floresta Fernando de Carvalho de Oliveira. Segundo os parlamentares, mensagens de aplicativo de conversa, que supostamente seriam do diretor, comprometem a idoneidade da própria administração. Zé Eskiva afirma que o diretor tem passado informações para o publico, por mensagens via aplicativo, que deveriam ser sigilosas e podem colocar vidas em risco, sobre datas de realizações de blitz na cidade. “ Pode sair para beber hoje, que a gente não vai estar fazendo blitz, mas daqui há duas semanas a gente está indo com 10 policiais e mais 10 guardas de trânsito fechando os dois lados ” disse o vereador, revelando mensagem que teria sido enviada pelo diretor de Trânsito. “É algo muito grave e espero que o prefeito não permita que isto continue acontecendo”, acrescenta. Além das críticas e denúncias, o parlamentar pediu ao chefe do executivo, a cabeça do diretor, afirmando que ele não tem mais condições de permanecer no cargo. E cobrou providenciais do chefe do executivo no sentido de exonera-lo “Imagina você ter privilegio de saber quando vai ter blitz! Ontem fui na delegacia fazer um Boletim de Ocorrência. Mas infelizmente as provas que tenho, são de fotos que tiraram e enviaram para mim, não são licitas, mas são reais e verídicas”, afirma o vereador. Segundo ele, o diretor de Trânsito foi candidato a vereador no mesmo partido pelo qual o prefeito disputou as eleições, e obteve apenas 39 votos, mas foi compensado com o cargo. “O trabalho que ele vem fazendo é péssimo. Para ser ruim, terá que melhorar muito como diretor de trânsito, um cargo muito importante para a cidade. A ajuda que ele deu para o prefeito foi muito pequena pela quantidade de votos e não é justo atrapalhar a gestão e atrapalhar também os vereadores. O prefeito, homem responsável e honesto como ele diz que é, acredito que não vai deixar um cara desse atrapalhando a gestão”, assevera Eskiva. Mais adiante, o vereador afirma que após a eleição e com a vitória do atual prefeito, Fernando foi indicado para a Diretoria de Trânsito. E teria enviado mensagem para uma colega sua, prometendo que, se ela saísse com ele, poderia lhe conseguir um bom cargo na prefeitura. Já Luciano Silva afirma que as denúncias, que foram enviadas aos vereadores por meio de aplicativo de mensagem, são graves e devem ser levadas ao conhecimento do prefeito, para não manchar a gestão. “Ele chegou num ponto que não tem mais condições de ficar lá. O prefeito tem que tomar uma providência. Essas imagens serão encaminhadas para ele. Se as imagens forem verdadeiras, são crimes.

Veja também sobre Alta Floresta - MT denuncia diretor de Trânsito blitz Vereadores Voltar + Destaques