Destaques 07/04/2022 06:39 Nova Mutum: Polícia Civil cumpre prisão de foragido suspeito de simular roubo para matar os próprios pais no Paraná Foto: Catve A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Nova Mutum, cumpriu na data de hoje um mandado de prisão em desfavor de um homem investigado pela Polícia do Estado do Paraná pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, praticados contra os próprios pais na cidade de Ubiratã (PR). Na ação, o suspeito além de ter o mandado de prisão cumprido foi preso em flagrante junto a um comparsa por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O crime que vitimou o radialista Antônio Beckhauser, de 56 anos, ocorreu em setembro de 2021, durante um suposto assalto na residência da vítima na cidade Ubiratã (PR). Na ocasião, a esposa e o filho da vítima também foram atingidos pelos disparos, porém foram socorridos com vida. Após investigações, a Polícia Civil do Paraná identificou como mandante do crime, o filho das vítimas e que a motivação seria o interesse na herança e na venda de um imóvel. Para simular um possível latrocínio, o filho do casal também foi atingido. Segundo informações, a Polícia Civil de Nova Mutum recebeu a notícia da Polícia Civil de Ubiratã de que um homem procurado pela Justiça pela prática dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio estaria residindo no município de Mato Grosso.

A partir desta informação, a equipe da Derf Nova Mutum iniciou os levantamentos do local onde este indivíduo poderia estar residindo, sendo identificado na manhã desta quarta-feira, que ele morava em uma residência que já era investigada por indícios da prática de tráfico de drogas no local.

Durante monitoramento, foi visualizado o momento que o procurado da Justiça saiu de sua residência, oportunidade em que foi abordado e dado cumprimento ao mandado de prisão.

Ao se aproximarem do portão da residência, os policiais sentiram forte odor de maconha exalando no local e em razão dos fortes indícios de que havia drogas na casa, ingressaram na moradia, onde foram localizadas diversas porções de maconha e de pasta base de cocaína e também duas balanças de precisão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois suspeitos pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, tendo a dupla confessado a prática venda de entorpecentes no local.

