Destaques 07/04/2022 08:37 Redação I Nativa News Policia recupera carreta roubada em Terra Nova do Norte, quatro pessoas foram presas Foto: Divulgação - MP-MT Quatro pessoas foram detidas no final da tarde desta quarta-feira (06) após roubo de carreta e sequestro do motorista. O caso foi registrado no município de Nova Santa Helena, as prisões aconteceram em ação conjunta entre Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.

O motorista realtou que foi abordado na estrada conhecida como Café Norte, em Terra Nova do Norte na BR-163, com a carreta carregada com soja. Nas proximidades do armazém em Nova Santa Helena o motorista conseguiu pular do veículo e ligou 190, realtando o ocorrido.

Em diligências, com plano de bloqueio montado, a carreta foi avistada e ao notar a presença da guarnição da PM, dois suspeitos tentaram fuga, mas foram abordados. A dupla detida relatou que outros dois homens davam suporte no roubo em um veículo HB-20. O veículo relatado foi abordado pela PRF já nas proximidades do município de Itaúba.

Foram presos quatro homens com idades entre 23 e 44 anos, foi apreendida uma arma de fogo. Diante os fatos o quarteto foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde permaneceu a disposição da justiça.

