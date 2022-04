Destaques 07/04/2022 17:02 Só Notícias/Luan Cordeiro Acadêmico da UNEMAT de Alta Floresta morre em acidente na BR-163 Foto: Reprodução Matheus Henrique Pagno Missio, de 24 anos, é o jovem que morreu, esta manhã, em violento acidente na BR-163 em Peixoto de Azevedo, na saída para Terra Nova do Norte. Ele conduzia uma Honda Fan vermelha e colidiu na traseira de uma carreta, marca e modelo não confirmados. O motociclista era natural de Terra Nova do Norte e acadêmico do 10º semestre do curso de Agronomia na Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Alta Floresta. Matheus era filho do ex-vereador por Terra Nova, Euclides Castoldi Missio. O corpo ainda está no Instituto Médico Legal de Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop), e não há definição sobre os locais e horários de velório e sepultamento. Em nota divulgada esta tarde, a Unemat lamentou a morte do estudante com “profunda tristeza” e decretou luto oficial por três dias. Nesta sexta-feira, todas as atividades do campus, no período matutino, estão suspensas. “Neste momento de dor, nos solidarizamos e oferecemos nossos mais profundos sentimentos a todos os familiares e amigos, nos unimos em oração para que Deus conforte os corações de todas as pessoas próximas”. Conforme Só Notícias já informou, a colisão violenta e a parte da frente da motocicleta chegou a ‘entrar’ na traseira da carreta, ficando ‘pendurada’ entre um dos pneus e o semirreboque do veículo de carga. A moto ficou bastante danificada no garfo, pneu dianteira, parte do guidão, painel, carenagens e outros danos.

