Atendendo a convocação da SECEL – Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Elisa Gomes, Secretária Municipal de Cultura e Juventude de nosso município esteve na capital Cuiabá, acompanhada do Diretor Municipal Valdir Garcia Júnior, para cumprir extensa e importante agenda.

O chamamento deu-se para reunião da CIB – Comissão Intergestores Bipartite da qual Elisa ocupa cargo de representante da Região Norte 2 (que compreende os municípios do extremo norte de MT) com todos os representantes de todas as regiões do Estado para trazer orientações sobre a Conferência Nacional de Cultura e o calendário para realização de Encontros Regionais e Conferências Municipais.

Também a convite do então Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer Beto Machado (Beto Dois a Um) a equipe esteve reunião para tratar da efetivação de um convênio para a tão sonhada reforma, equipação e modernização do Teatro Municipal Agostinho Bizinoto, com a presença do então Secretário Adjunto de Esportes Jefferson Neves (agora Secretário de Estado de Cultural, Esporte e Lazer).

Viveu-se um momento histórico para a Cultura do Estado de Mato Grosso: a solenidade do lançamento de 4 editais que serão publicados e que somados destinarão mais de 17 milhões de reais para financiar projetos e iniciativas diversas.

O evento realizado no Palácio Paiaguás contou com a presença do governador Mauro Mendes, Deputada Federal Rosa Neide, Deputados Estaduais, toda equipe da Secel, gestores municipais de cultura de todo Estado, artistas, representantes de entidades e uma grande cobertura da imprensa. Na oportunidade, além do lançamento o governador pode ouvir demandas do setor a ainda todos puderam contemplar uma apresentação do grupo Flor Ribeirinha.

As atividades seguiram com uma reunião apenas para os gestores de cultura municipais diretamente com o Secretário Beto Machado para orientações e capacitação a respeito dos editais e esclarecimentos de dúvidas com a equipe da SECEL.

Já no Centro Cultural Casa Cuiabana viveu-se momento de grande emoção com a visita a “Sala Agostinho Bizinoto”, espaço dedicado a prática das artes cênicas que passa a prestar honrosa homenagem ao mestre da cultura (especial gratidão a Associação Cultural Cena Onze, que faz gestão compartilhada do espaço, pela iniciativa) e ainda pode-se participar de um encontro de artistas para o lançamento do Catálogo do 26º Salão Jovem Arte.

Aproveitando ainda a ocasião a comitiva fez visita aos gabinetes dos Deputados Estaduais Nininho, Allan Kardec e Dilmar Dalbosco para articular emendas parlamentares que viabilizem recursos para a execução de importantes ações em nosso município.