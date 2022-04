Destaques 08/04/2022 10:57 AGER-MT realiza processo seletivo em 2022; salários até R$ 7 mil, vaga para Alta Floresta Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados-MT abre 4 vagas em cargos de níveis médio e superior. Saiu o novo edital. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, estado do Mato Grosso (AGER-MT) abriu um novo processo seletivo simplificado que servirá para preencher, por tempo determinado, 4 vagas e formar um cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior para lotação nos municípios de Cuiabá, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Juína, Ribeirão Cascalheira. O contrato será de um ano, prorrogável uma única vez, por mais um ano, mediante interesse da AGER e concordância do contratado. Vagas abertas na AGER-MT Analista Regulador Contador (Cr) - Exige curso de graduação de nível superior na área de ciências contábeis e registro no respectivo conselho de classe; Engenheiro Civil (2) - Exige curso de graduação de nível superior na área de engenharia civil e registro no respectivo conselho de classe; Engenheiro Eletricista (Cr) - Exige graduação de nível superior na área de engenharia elétrica e registro no respectivo conselho de classe; Ciência da Computação o e/ou Sistemas de Informação (1) - Exige conclusão de curso de graduação de nível superior na área de ciência da computação ou sistemas de informação; Inspetor Regulador Profissional de Nível Médio (1) - Exige diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio. O salário será de R$ 3.504,29 para o cargo de Inspetor Regulador e de R$ 7.835,17 para funções de Analista Regulador. A jornada de trabalho será de 8 horas diárias, executada em dois turnos, totalizando 40 horas semanais. Como se Inscrever Os candidatos devem se inscrever no período de 25 de abril a 03 de maio de 2022, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico: www.ager.mt.gov.br/processo-seletivo. Para os candidatos que não possuem acesso à internet, será disponibilizado computador e scanner para realização da inscrição, no horário de atendimento ao público, em dias úteis das 08h às 12h e das 13h às 17h, na sede da AGER/MT, localizada na Avenida Carmindo de Campos, n° 329, Bairro Shangri-lá, Cuiabá-MT. Etapas de avaliação A seleção dos candidatos será feita por meio de contagem de pontos, divididos em três fases: Avaliação de Títulos e Experiência Profissional, de caráter classificatório;

Validação de documentos, de caráter eliminatório;

Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório. A prova oral terá duração de até 20 minutos, tempo em que o candidato deverá responder às arguições da Banca Examinadora. A Prova está marcada para os dias 28 e 29 de maio de 2022. O resultado final do processo seletivo será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso e no site da AGER/MT (www.ager.mt.gov.br) no dia 07 de junho. O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Anexos download edital_ager_mt_2022.pdf

Voltar + Destaques