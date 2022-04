Destaques 08/04/2022 11:22 Redação I Nativa News PJC de Nova Bandeirantes cumpre mandado de prisão expedido pela Comarca de Nova Monte Verde Foto: Divulgação Polícia Judiciária Civil de Nova Bandeirantes cumpriu mandado de prisão no início da noite desta quinta-feira (07). Em posse do detido foi apreendida uma arma de fogo artesanal e munições. O mandado de prisão preventiva foi assinado pelo Juiz Dante Rodrigo Aranha da Silva da Comarca de Nova Monte Verde, policiais civis se deslocaram para o endereço, onde foi informado a mudança de endereço do suspeito. O homem foi aguardado pelos agentes e abordado ao chegar na residência. No ato da prisão, com autorização e acompanhamento do suspeito, foi realizada uma busca na residência e foi encontrada uma arma artesanal, calibre 36 e munições, assim como produtos para recarga.

Diante os fatos o homem foi conduzido junto com o material apreendido e ficou a disposição da justiça.

