Destaques 08/04/2022 12:44 Redação I Nativa News Viatura capota na BR-163 entre Matupá e Peixoto de Azevedo Foto: Divulgação PM-MT Dois policiais militares ficaram feridos após a viatura capotar na BR-163 entrada de Peixoto de Azevedo, nesta sexta-feira (8). Por meio de nota à imprensa, a PM disse que no momento do acidente chovia torrencialmente e que as causas do acidente serão apuradas em sindicância, em virtude de ser veículo oficial. Confira a nota: Prezados. Atendendo algumas solicitações informo que aconteceu um acidente com uma Viatura PM, por volta das 6h da manhã de hoje sexta-feira (08), na BR 163, entrada de Peixoto de Azevedo vindo de Matupá. Felizmente os 02 Policiais Militares, ocupantes da Viatura, foram encaminhados ao Hospital Regional de Peixoto de Azevedo e após atendimento médico foram liberados, portanto, estão fisicamente bem! No momento do acidente chovia torrencialmente, todavia, as causas do acidente serão apuradas em sindicância, em virtude de ser veículo oficial. A perícia técnica foi chamada, bem como a PRF pois, o acidente ocorreu em rodovia federal. Por volta das 08:30h os 02 Policiais Militares já estavam liberados pelo médico. Aparentava estarem bem fisicamente. Agradeço a preocupação que diversos profissionais da imprensa nos apresentaram em relação aos Policiais Militares! Juntos Somos Mais Fortes pelo Nortão Seguro e Pacífico! James Jacio Ferreira – Comandante do 15º Comando Regional.

