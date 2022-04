Destaques 08/04/2022 13:42 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Câmara convoca Executivo para discutir PL que autoriza abertura de crédito adicional suplementar Aconteceu na manhã desta sexta-feira (08/04), na sala de reuniões do Poder Legislativo, a reunião extraordinária das Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final; Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária; Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social; e Educação Cultura e Esportes. A reunião teve como objetivo de discutir sobre o Projeto de Lei nº 2.168/2022 de iniciativa do Executivo Municipal, que autoriza a abertura crédito adicional suplementar, por conta dos recursos do superávit financeiro do exercício de 2021, no orçamento vigente da Prefeitura de Alta Floresta, conforme previsto na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2022. O PL encontra-se em análise na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final desde o dia 30 de março e foi levado para debate com as demais comissões pertinentes e a equipe da prefeitura com objetivo de dar seguimento na tramitação regimental da propositura para ser levado para apreciação do soberano plenário. Para esta reunião foram convidados o secretário de Fazenda, Paulo Moreira, a secretária de educação, Lucineia Martins de Matos, a secretária de saúde, Sandra Correa de Mello, e a auxiliar de administração do departamento de contabilidade Ana Lucia Almeida Santos Sandmann. Também participaram da reunião o superintendente de Educação, Jobes Alves Camurssi, Lauriano Antonio Barella e Marcos Roberto Tiso, ambos da Direção de Planejamento da Prefeitura de Alta Floresta, Roberta Daiane Cordeiro e Nilvan Dos Santos, diretor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde. A reunião contou com a presença do presidente do Parlamento Municipal, Oslen Dias dos Santos (Tuti – PSDB), Adelson da Silva Rezende (PDT), Bernardo Patrício dos Santos (MDB), Claudinei de Souza Jesus (MDB), Darli Luciano da Silva (Podemos), Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC), Ilmarli Teixeira (PT), Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), José Vaz Neto (Eskiva – PL), Leonice Klaus dos Santos e o Secretário de Apoio às Comissões Parlamentares, o advogado Carlos Eduardo Marcatto Cirino.

