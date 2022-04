O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) abriu inscrições para o Processo Seletivo para professores substitutos (Edital n.º 39/2022), com oferta de 24 vagas, destinadas aos campi Alta Floresta, Campo Novo do Parecis, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Sorriso, São Vicente e Várzea Grande.

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, no site dos Processos Seletivos do IFMT – http://selecao.ifmt.edu.br/ , até 17 de abril de 2022. Após preencher o formulário eletrônico de inscrição o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa no valor de R$50,00 (cinquenta reais), até o dia 18/04.

Para solicitar a isenção da taxa de inscrição o candidato deverá encaminhar requerimento de isenção para o e-mail: [email protected], mediante preenchimento de formulário, assinado de próprio punho e Comprovante de Cadastramento no CadÚnico, enviar digitalizado a partir das 8h do dia 11/04 até o dia 12/04.

A seleção será realizada mediante prova de desempenho didático, agendada para os dias 02 e 03 de maio de 2022. O sorteio do tema para a prova ocorrerá ao vivo em link e hora a serem disponibilizados no site de cada campus, no dia 25 de abril de 2022, de acordo com os Temas, apresentados no Anexo II do edital.

A divulgação do resultado final do processo seletivo acontece em 09 de maio de 2022, no site selecao.ifmt.edu.br. Acesse o Edital 39/2022 e o Edital Complementar 01 no mesmo link e veja as vagas ofertadas.