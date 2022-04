Destaques 09/04/2022 07:14 MT Esporte Jogos Escolares de Alta Floresta contará com a participação de 21 equipes A tarde dessa sexta (8) foi de definição quanto as escolas participantes e início dos JEAF´s (Jogos Escolares de Alta Floresta). O evento promovido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Esportes, é classificatório para a fase regional que acontecerá em Alta Floresta no período de 13 a 18 de maio irá contar com a participação de 6 Escolas Estaduais, totalizando 21 equipes. Na modalidade de futsal foram confirmadas 12 equipes, sendo uma em cada naipe. Nas demais modalidades, apenas o basquetebol masculino e o feminino tiveram equipes confirmadas. Já nas modalidades de handebol e voleibol não haverá disputa, uma vez que apenas as equipes da Escola Militar Dom Pedro II. Dom Bosco e Manoel Bandeira confirmaram participação. Essas confirmações garantiram a essas escolas a garantia da vaga para a fase regional. A Escola Militar Dom Pedro II já tem garantida a vaga nas modalidades de voleibol masculino e feminino. Já a Escola Dom Bosco garantiu a vaga na modalidade de handebol masculino e a Escola Manoel Bandeira no handebol feminino. A disputa dos Jogos Escolares de Alta Floresta inicia na próxima terça (12) no período matutino. Sorteio das chaves Com a participação dos professores Vinicius Araujo da Escola Militar, Flávio Azambuja da EE 19 de Maio e representantes da Secretaria de Esportes foi realizado o sorteio dos grupos na modalidade de futsal na tarde dessa sexta (8) no Ginásio Pezão eles ficaram assim formados: Futsal Masculino Chave A – EE Militar Dom Pedro II; EE 19 de Maio e EE Dom Bosco Chave B – EE Cecilia Meireles; EE Manoel Bandeira e EE Marinês F de Sá Teixeira Futsal Feminino Chave A – EE Dom Bosco; EE Marinês F de Sá Teixeira e EE Militar Dom Pedro Chave B – EE Manoel Bandeira; EE 19 de Maio e EE Cecilia Meireles A disputa dos Jogos Escolares de Alta Floresta inicia na próxima terça (12) no período matutino no Ginásio Chico da Brahma. Sorteio aconteceu as 15h00 no Ginásio Pezão

