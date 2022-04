Destaques 09/04/2022 09:57 Jornal da Cidade Alta Floresta: Secretária de Saúde Sandra Melo deixa a pasta Sandra Melo iria completar um ano a frente da Secretaria de Saúde de Alta Floresta. Ela assumiu a pasta em maio do ano passado, mas restando pouco para completar aniversário anual de administração, ela deixa o cargo.

O último dia de trabalho como secretária de saúde de Alta Floresta foi nesta sexta-feira, dia 8. “Hoje entreguei meu pedido de exoneração e só queria agradecer a todos pela parceria no nosso trabalho”, confidenciou Melo na noite de quinta-feira, sem querer entrar em detalhe sobre sua saída, mas deixando claro que deixa a pasta com sensação de dever cumprido.

Sem anúncio do sucessor

Há mais de um mês Sandra Melo já havia admitido que iria sair da Secretaria de Saúde. O prefeito Chico Gamba recuou algumas vezes do assunto, mas demonstrava que gostaria de manter a advogada no cargo. Contudo, o cargo perdeu a gestora e ainda não tem um sucessor anunciado.

O prefeito Chico Gamba até o fechamento dessa edição não havia se manifestado sobre o assunto. O presidente da Câmara, Oslen Dias, informou que o chefe do executivo teria partido em viagem à Cuiabá ainda nesta sexta também e que o possível nome para assumir a Secretaria não foi lhe informado. “Eu não sei mesmo”, garantiu Tuti.

A própria Sandra Melo também disse desconhecer quem seria o futuro secretário ou secretária. E na Secretaria, servidores também foram pegos de surpresa com a saída da gestora.

