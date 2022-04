Destaques 10/04/2022 06:17 Jornal da Cidade Alta Floresta: Dona de moto tomada por comerciante pega veículo de volta Foto: Divulgação Uma mulher de 43 anos, que essa semana repercutiu em redes sociais e imprensa na região de Alta Floresta devido a um caso onde um comerciante tomou sua moto após atraso de conta, já está com seu veículo de volta. Quem garantiu foi o marido dela, por telefone, alegando que ela foi até a empresa e pegou a Factor ano 2012, que está documentada em seu nome.

A mulher se sentiu revoltada no meio da semana quando saiu com o marido para fazer um lanche. Na ocasião encontraram o dono da oficina a quem deviam uma conta e estavam com duas parcelas atrasadas. O comerciante segundo eles, após propor um acordo para acertar a pendência, teria simplesmente tomado a motocicleta e mandado o marido da vítima ir embora. O caso foi parar na polícia e nas redes sociais. A mulher é uma cuidadora que está desempregada, ela não ficou satisfeita em apenas denunciar o caso publicamente. De acordo com o marido, ela foi até o local onde sempre fazia serviço. “Ela foi na oficina naquele outro dia e pegou a moto. Tá tudo certo agora”, resumiu ele, por telefone.

O caso registrado como apropriação indébita, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Veja também sobre Alta Floresta - MT apropriação indébita comerciante Voltar + Destaques