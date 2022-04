Destaques 10/04/2022 10:32 Redação I Nativa News Alta Floresta: Idoso embriagado é conduzido para delegacia após ameaçar esposa e filha Foto: Arquivo Nativa News O suspeito tem 72 anos e foi conduzido após denúncia da esposa e a filha. Em visível estado de embriaguez alcoólica o homem chegou em casa proferindo palavras de baixo calão. As vítimas foram ouvidas e o caso registrado como ameaça e lesão corporal.

O chamado foi solicitado às 20h30 no bairro Jardim Primavera, onde as mulheres de 67 e 44 anos, ambas com enfermidades, relataram que o suspeito chegou em casa alterado. Em visível estado de embriaguez começou a agredir as mulheres com palavras de baixo calão. Ao chegar no endereço os militares encontraram o suspeito caído ao solo, as vítimas relataram que ele se desequilibrou e caiu sozinho.

Diante os fatos o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

