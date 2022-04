Destaques 11/04/2022 07:15 Redação I Nativa News Alta Floresta: Oito pessoas conduzidas por tráfico de drogas na MT-208 Oito pessoas foram conduzidas por tráfico de drogas na manhã deste domingo (10) em Alta Floresta. Caso registrado pela Polícia Militar após denúncia de tráfico de drogas em um estabelecimento nas margens da rodovia MT-208. Os envolvidos foram abordados em uma pick-up, produtos entorpecentes foram apreendidos e o grupo conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. Conforme registro da PM, uma ligação informava que ao buscar o filho em uma festa que ocorria em um bar na rodovia, o comunicante relatou ter visto pessoas traficando drogas em um veículo. Em deslocamento até o local, ao notar a presença da guarnição, o grupo tentou dispersar, mas com apoio de outra guarnição, o grupo foi abordado. Uma das suspeitas abordadas, de acordo com a PM, é associada no Comando Vermelho. Em buscas no veículo foi localizada uma porção de substância análoga à maconha e uma bolsa feminina pertencente a suspeita. No interior da bolsa os militares encontraram uma substância que se assemelha a uma massa verde e azul que possivelmente se trata de comprimidos de êxtase amassados, mais 02 comprimidos de êxtase e 01 papelote de LSD também. Foram encontrados grande quantidade de dinheiro com os indivíduos. O caso foi registrado e encaminhado a Polícia Judiciária Civil.

