Destaques 11/04/2022 09:09 Nortão Online Caminhoneiro de Colíder sofre acidente na BR-163 No último sábado (09), o caminhoneiro colidense Cleber Lobo, que é famoso por seu canal no You Tube, “Canal do Polacão”, sofreu um acidente próximo ao Posto Gil, na BR-163. “Deus me livrou de mais uma. Quebrou a barra de direção e se eu saísse para o lado esquerdo da pista, teria batido de frente com outro caminhão. Mas acabei saindo da pista pela direita, saiu pelo mato e não tombou”, contou ele ao site Nortão Online. Ele não sofreu ferimentos, somente ficou abalado pelo ocorrido. A carreta estava com carga alta de lâmina, que foi carregada em Sinop. Polacão postou vídeos do acidente e logo recebeu auxílio da SegTruck, que enviou dois caminhões guinchos para fazer a remoção.

