Destaques 11/04/2022 09:16 Redação I Nativa News Prefeitura de Alta Floresta decreta ponto facultativo na próxima quinta-feira (14) As secretarias, autarquias, e órgãos públicos municipais voltam às atividades na segunda-feira (18). A Prefeitura de Alta Floresta decretou ponto facultativo nos órgãos públicos municipais na próxima quinta-feira (14), véspera do feriado católico de 'Sexta-Feira da Paixão'. De acordo com o decreto publicado na quarta-feira (6) no Diário Oficial do Município, será mantida a oferta de serviços públicos essenciais à coletividade, como saúde e limpeza pública, funcionarão em regime de plantão. As secretarias, autarquias, e órgãos públicos municipais voltam às atividades na segunda-feira (18).

