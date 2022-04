Destaques 11/04/2022 11:20 Redação I Nativa News Nova Bandeirantes: Homem é morto após tentar invadir residência de desafeto Foto: Montagem Nativa News Um homem de 36 anos foi detido após abater outro que tentou invadir sua residência. Fato registrado no município de Nova Bandeirantes, durante a madrugada desta segunda-feira (11). A vítima é um monitorado por tornozeleira eletrônica.

A tentativa de invasão foi registrada próximo ao campo Capanema, o autor do disparo relatou que a vítima estava em companhia de outros suspeitos que tentavam invadir a residência e que fugiram após o disparo. De acordo com o homem detido, para se defender durante a invasão, fez o uso de uma espingarda calibre 28 e efetuou disparos no rosto da vítima, que veio a óbito no local.

O homem informou ainda que tem “rixa” com o Comando Vermelho, que pode ser o motivo da tentativa de invasão. Polícia Militar e Politec estiveram no local, o caso foi registrado e segue sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil.

