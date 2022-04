Destaques 11/04/2022 11:48 Assessoria PRF PRF de MT faz duas apreensões de drogas em um mesmo ônibus que tinha itinerário para Alta Floresta Em final de semana movimentado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 30 kg de drogas nas rodovias federais que cortam o estado do Mato Grosso. Em Alto Garças, no final da tarde de quinta-feira, uma equipe da PRF fazia fiscalização em frente a Unidade Operacional quando abordou um veículo branco, conduzido por um homem. Foram solicitados as documentações do veículo e do condutor, o qual demonstrou demasiado nervosismo com a abordagem policial. Ao ser questionado sobre origem, destino e motivo da viagem, o homem apresentou respostas contraditórias, situação que elevou o nível de suspeitas, motivando uma fiscalização mais detalhada no veículo. Durante a verificação ao veículo, foram encontrados no interior do banco traseiro aproximadamente nove tabletes, sendo 4.2 kg de cocaína e 5 kg de pasta base de cocaína. Em uma outra ocorrência, no mesmo dia, no município de Rondonópolis, a equipe da PRF de plantão deu ordem de parada a um ônibus que fazia o trajeto Cascavel – PR x Alta Floresta – MT. Durante o procedimento de fiscalização, foi feito uma busca no compartimento de bagagem com ajuda do cão farejador da PRF K9 (Rango), que indicou uma mala que continha 27 tabletes de maconha, cerca de 21 kg. Foi realizada uma verificação para encontrar o proprietário da mala, constatando ser de um homem. Indagado sobre o ilícito, afirmou ter pego no Paraná e que levaria até Barra do Bugres/MT. Além disso, os cães indicaram outras duas caixas despachadas sem notas fiscais. No interior delas continham 36 frascos de óleo para motor de motocicletas, sendo destes, 16 frascos dissimulados, que continha em seu interior substância análoga à maconha em formato de tabletes. Um total de 7.85 kg de drogas. Diante dos fatos, os dois homens foram detidos, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.

