Destaques 12/04/2022 05:18 Nativa News com Assessoria Prefeitura de Alta Floresta anuncia secretário interino de saúde Foto: Divulgação No inicio da tarde de segunda-feira, 11 de abril, o prefeito Valdemar Gamba assinou o decreto de nº 082/2022 nomeando o servidor José Aparecido de Souza como secretário interino de saúde. O anúncio do nome foi feito durante entrevista coletiva para a imprensa local. Depois de 10 meses frente a secretaria, a advogada Sandra Mello deixa a pasta agradecendo o prefeito Valdemar Gamba pela confiança depositada e também a todos os servidores da secretaria. “José é uma pessoa extremamente responsável, servidor que me auxiliou muito enquanto estive frente a pasta, é uma pessoa que acredito que a saúde está em excelentes mãos”, destacou Mello. José Aparecido se comprometeu com a saúde pública mais uma vez, seguindo com os planejamentos e comprometido com as expectativas. “Vou tentar auxiliar o prefeito, agradeço a doutora Sandra por estar aqui conosco, com todos nós na secretaria de saúde, agora tomar ‘pé’ da situação e vamos continuar os trabalhos”, pontuou. Para o prefeito Valdemar Gamba, o período em que a advogada esteve frente a pasta, um dos mais conturbados da saúde principalmente sobre a pandemia de covid-19, com cuidados de atendimentos e vacinação de toda a população, “quero agradecer mais uma vez a doutora Sandra por essa contribuição que ela tem dado para o nosso município e desejar muita sorte, muita paciência, que Deus abençoe aqui o José Aparecido para que ele dê continuidade nos trabalhos”.

