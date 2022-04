Destaques 12/04/2022 09:33 Redação I Nativa News Estabelecimento comercial é alvo de roubo em Alta Floresta Foto ilustrativa - Foto por: PMMT O roubo foi registrado nesta segunda-feira (11) no centro do município de Alta Floresta, aparelhos celulares e caixa de som foram levadas na ação. Rondas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados. Conforme registro da Polícia Militar, a comunicante, uma mulher de 20 anos, relatou aos militares que dois homens, vestidos com camiseta vermelha e boné bege e preto e outro trajando camiseta bege manga longa e boné preto chegaram ao estabelecimento e anunciaram o roubo.

O horário do roubo não foi informado no boletim de ocorrências, a loja está localizada no centro do município, próxima a Praça Cívica. Na ação foi levada uma caixa de som, azul, um aparelho celular Xiaomi redmi 10, um aparelho Xiaomi 9a de cor preta, um aparelho celular Samsung A03s e um Samsung A10 vermelho. O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.

