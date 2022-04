Destaques 12/04/2022 14:23 Lindomar Leal/Assessoria Câmara de Alta Floresta discute PL que veda manuseio de fogos com empresários e profissionais da educação Foto: Divulgação A Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta realizou na tarde de segunda-feira (11/04) uma reunião convocada pelos vereadores Darli Luciano da Silva (Podemos), Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC) e José Vaz Neto (Eskiva – PL) para discutir com empresários e profissionais da rede municipal de ensino sobre a minuta de um projeto de lei apresentada pelos três vereadores, que trata sobre vedações quanto ao manuseio, por exemplo, de fogos no município. Em um ato democrático, o Parlamento Municipal abriu suas portas para ouvir os empresários que comercializam esses produtos a fim de elaborar uma lei que seja adequada para comerciantes e para a população, principalmente com relação à forma com que é são manuseados esses artefatos pirotécnico. Os vereadores explicaram que a intenção e promover novas reuniões para aprofundar as discussões sobre o assunto até a conclusão da propositura. Participaram da reunião os vereadores Oslens Dias dos Santos (Tuti – PSDB), Bernardo Patrício dos Santos (MDB), Claudinei de Souza Jesus (MDB), Darli Luciano da Silva (Podemos), Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC), Ilmarli Teixeira (PT), José Vaz Neto (Eskiva – PL), Leonice Klaus dos Santos (PDT), Marcos Roberto Menin (MDB) e Reginaldo Luiz da Silva (Naldo –Republicanos), empresários do segmento de caça e pesca, que comercializam fogos de artifício, assessores parlamentares, o diretor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Nilson Pereira da Silva, que também é presidente da Associação de Amigos dos Autistas de Alta Floresta (AMA-AF), a psicóloga Leia Ribeiro de Moraes, coordenadora do Programa FICAI (Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente (FICAI) e a professora Andreia. A reunião contou com o apoio da Secretaria de Divisão Parlamentar e da Secretaria de Apoio às Comissões Permanentes.

