Destaques 13/04/2022 06:37 Redação I Nativa News Três adolescente são detidos com droga em microônibus que faz linha Alta Floresta a Apiacás Reprodução Três adolescentes foram apreendidos e conduzidos por tráfico ilícito de drogas na tarde desta terça-feira (12) em Alta Floresta. O trio foi abordado quando tentava se esconder dentro de um ônibus, no centro do município.

Conforme registro da Polícia Militar, durante rondas na avenida Ludovico da Riva o trio foi visto descendo de um táxi, que aí notar a presença da viatura os três tentaram apressadamente adentrar o microônibus, que faz linha Alta Floresta a Apiacás. No ato da abordagem, na mochila de um dos menores foi encontrado meio tablete de substância análoga a pasta base de cocaína e um pequeno invólucro com o mesmo produto. Outro menor assumiu ser o proprietário do produto.

Por se tratar de menores de outro município, dois conselheiros tutelares foram acionados e estiveram presentes acompanhando os procedimentos e condução do trio apreendido até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

