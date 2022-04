Destaques 13/04/2022 11:39 Águas Alta Floresta moderniza layout e conta de água fica mais clara e informativa Ação faz parte da agenda de relacionamento com o consumidor e tem como objetivo ser mais um canal de comunicação e experiência com o cliente Foto: Divulgação A partir do dia 13 de abril, as contas de água e esgoto dos clientes atendidos pela Águas Alta Floresta, do Grupo Iguá, terão um novo visual. O objetivo da reformulação é entregar ao consumidor um documento claro e assertivo. Para isso, as informações mais importantes, como número da matrícula e da fatura, data de vencimento, valor total a ser pago e o mês e ano de referência, passam a ser apresentadas na parte superior. Em seguida, são detalhados os dados de consumo, ou seja, a quantidade de água utilizada no mês, bem como a média de uso. Além disso, há um descritivo de todos os serviços prestados no período e seus respectivos valores. A ideia é que o cliente saiba exatamente o que foi realizado e o que está sendo cobrado. Outra mudança é que, com o melhor aproveitamento dos espaços, a parte de trás da conta será utilizada pela companhia para reforçar informações úteis para a comunidade. Para o diretor da área de Clientes, Inovação e Serviços, Eder Campos, estas mudanças refletem a evolução da companhia: “O projeto do layout único da nossa conta representa um momento importante para o Grupo, já que a partir de agora todos os clientes das cidades onde operamos terão a mesma comunicação, com o Jeito Iguá de Encantar presente no seu dia a dia”, afirma.

Voltar + Destaques