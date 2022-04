Destaques 13/04/2022 13:38 Redação I Nativa News Alta Floresta: Após denúncias contra diretor trânsito, Agentes emitem nota de repúdio e pede apuração REPRODUÇÃO/ Jornal da Cidade Agentes Municipais de Trânsito de Alta Floresta emitiram uma Nota de repudiando ações contrárias aos pilares da administração pública. Na nota solicitam do Poder Executivo que apure irregularidades e denúncias publicadas na imprensa local nas últimas semanas contra a diretoria do setor de trânsito.

Assinada em conjunto por todos os agentes, a nota relata que após as denúncias o diretor não se reuniu com a equipe que compõe a diretoria de trânsito para apresentar a sua versão das denúncias, fato que preocupa a classe.

Confira a nota na íntegra: "Nota de repúdio! Os agentes de trânsito de Alta Floresta, repudiam toda e qualquer ação contrária aos pilares da administração pública. Solicita-se que sejam apuradas as irregularidades citadas em desfavor do atual diretor de trânsito, e tomem as medidas necessárias para garantir o zelo que a diretoria merece.

Tomou-se conhecimento pela imprensa de supostos crimes, da qual não compactuamos, e que até o momento o referido diretor não se reuniu para dar sua versão dos fatos. Reiteramos nosso empenho no trabalho dentro da legalidade, salvar vidas, e aguardamos uma posição firme da atual gestão. Alta Floresta, 13 de abril de 2022."

