O acidente aconteceu na perimetral Rogério Silva, próximo ao bairro Residencial dos Ipês em Alta Floresta. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (13) por volta 11h30, entre um Corolla, placas de Peixoto de Azevedo/MT em um caminhão Volkswagen, placas de Paranaíta/MT.

De acordo com informações o caminhão trafegava pela perimetral Rogério Silva, quando o veículo Corolla saiu da avenida do Ingás para adentrar na perimetral, acabou atingindo a lateral do caminhão. Somente danos materiais foram registrados.