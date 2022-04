Um dos autores do roubo tentado ocorrido em um estabelecimento no município de Nova Bandeirantes foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira, em ação para cumprimento de mandados judiciais. O suspeito de 19 anos teve a prisão preventiva por roubo tentado mediante violência ou grave ameaça com emprego de arma de fogo, decretada, após investigação da Delegacia de Nova Bandeirantes para apurar o crime.

A tentativa de assalto com disparos de arma de fogo aconteceu na noite de 29 de dezembro de 2021, em um supermercado no bairro Boa Esperança. Na ocasião, um indivíduo armado entrou no local, chegou perto do caixa e anunciou o roubo.

A funcionária ficou muito nervosa, então o suspeito disparou a arma em direção a gaveta do caixa, e em seguida fugiu. Na sequência o dono do supermercado correu atrás do suspeito, que disparou novamente mas não atingiu o proprietário.

Durante as investigações foi identificado o jovem de 19 anos como sendo o autor do crime, razão pela qual ele teve a prisão preventiva e o pedido de busca e apreensão domiciliar, representados pela Polícia Civil e deferidos pela Justiça. Com os mandados judiciais, os policiais civis efetuaram a prisão do investigado. Ele foi conduzido para as providências cabíveis, e posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.