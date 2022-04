Destaques 14/04/2022 10:51 Assessoria de Imprensa Profissionais da educação de Alta Floresta recebem palestra do corpo de bombeiros Atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta, a Companhia Bombeiro Militar com sede na mesma cidade ministrou uma palestra aos professores e técnicos de desenvolvimento infantil das escolas de educação infantil do município de Alta Floresta, cerca de 75 profissionais. O evento que ocorreu no auditório do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO, dia 12 de abril, com duração de uma hora e meia, teve como tema principal a prestação de “primeiros socorros em bebês”, abordando os seguintes conteúdos: atuação do Corpo de Bombeiros Militar no atendimento pré-hospitalar; medidas de segurança para evitar acidentes com bebês e crianças, abrangendo choques elétricos, quedas de nível, queimaduras, ferimentos; Obstrução de vias aéreas por sólidos e líquidos; abordagem de vítimas pediátricas com obstrução de vias aéreas; maneiras de identificação de obstruções completas e parciais em vítimas pediátricas; técnicas de desobstrução de vias aéreas em crianças e bebês; ressuscitação cardiopulmonar em vítimas pediátricas; crises convulsivas em crianças e bebês. O objetivo da palestra foi o de contribuir na atualização e aprimoramento das práticas profissionais dos professores da educação infantil da rede de ensino de Alta Floresta, por ocasião da “Formação Continuada Sala de Educador” que se realiza no decorrer do primeiro semestre deste ano.

