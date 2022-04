Uma residência na avenida principal do Setor A, região central de Alta Floresta, foi invadida pela segunda vez essa semana. O jovem Fagner Patrício, filho do dono do imóvel, chegou na frente da residência no momento em que o ladrão estava saindo do quintal, pulando o muro pela parte dos fundos. O momento foi de nervosismo e medo de encontrar mais bandido dentro do domicílio.



A Polícia Militar foi acionada imediatamente e rapidamente chegou ao endereço, fez rondas nas imediações e depois entrou na casa. Enquanto isso, o jovem ficou do lado de fora, acalmando os seus cachorros que estavam acuados. “Quando cheguei e vi o jeito deles (dos cães) já percebi que tinha gente no quintal ou dentro da casa. Por isso chamei a Polícia, pois poderia ter mais gente lá dentro”, explicou a vítima muita revoltada. “A gente trabalha para conseguir as coisas e esses vagabundos aproveitam a ausência da gente para invadir nossa casa. Por que não vão trabalhar, igual fazemos”, desabafou.



Pouco tempo depois o pai do jovem chegou e juntos foram olhar com a Polícia Militar, o que foi levado. “Reviraram tudo, mas aparentemente não levaram nada. Só que é a segunda vez que arrombam. Dessa vez pegaram uma caixa de ferramentas minha para pegar chave e desparafusar a grade da janela”, contou Fábio Patrício, servidor público, se mostrando muito revoltado e tenso com a situação.

“A questão é, não levaram nada, mas já levaram da outra vez. Agora vamos voltar à trabalhar, mas com a cabeça pensando se eles não voltaram a arrombar nossa casa”, comentou a vítima se sentindo inseguro com a mulher e dois filhos. “A palavra é essa mesmo, insegurança”, finalizou.