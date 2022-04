Destaques 14/04/2022 15:45 Contribuinte de Alta Floresta ganha sorteio de R$ 10 mil do Nota MT Foto por: Christiano Antonucc O sorteio mensal do Programa Nota MT realizado nesta quinta-feira (14.04), contemplou cinco contribuintes com prêmios de R$ 10 mil. Dos sorteados, dois são de Cuiabá e três residem no interior do estado. Além deles, outras 996 pessoas foram sorteadas com valores de R$ 500. Os premiados com R$ 10 mil foram: Andrea Lemos Soares e Fabio Antonio da Silva, de Cuiabá; Edenir Vicente Dias, de Alta Floresta; Frances Moreira de Queiroz, de Barra do Garças; e Laurinei Sebastião Leite Paim, de Mirassol d’Oeste. O resultado do sorteio pode ser consultado no site ou aplicativo do Nota MT, selecionando o sorteio “Mensal Março 2022”. Entre os municípios que mais tiveram consumidores sorteados estão Cuiabá, com 367 contemplados, e Sinop, com 84. Várzea Grande, Rondonópolis e Tangará da Serra também aparecem na lista com 67, 60 e 38 pessoas premiadas, respectivamente. O secretário de Fazenda, Fábio Pimenta, conduziu o sorteio e destacou a importância do Nota MT como forma do Governo do Estado incentivar a cidadania fiscal da população. “Esse é um programa bastante importante, pois possibilita ao cidadão, ao consumidor mato-grossense, participar ativamente da cidadania fiscal, de exercer sua consciência. Ele pede a nota, o contribuinte vai estar pagando seus impostos, colaborando, então, com a execução dos programas sociais do Governo em áreas prioritárias como saúde, segurança e educação”. Pimenta lembra ainda que, ao participar do Nota MT e ao ser sorteado, o cidadão também exerce seu lado social, ajudando as instituições filantrópicas. Isso porque, para se cadastrar no programa, a pessoa deve escolher uma entidade social para receber 20% do valor da premiação. As entidades escolhidas pelos premiados com R$ 10 mil deste mês são: Associação de Amigos da Criança com Câncer (AACC) e Hospital de Câncer, ambas de Cuiabá; APAE Alice Augusta Oliveira, de Alta Floresta; APAE de Barra do Garças; e APAE Escola Especial “Criança Esperança”, de Mirassol d’Oeste. O sorteio realizado nesta quinta-feira foi referente ao mês de março, portanto, concorreram aos prêmios aqueles consumidores que pediram o CPF na nota entre os dias 1º e 31 do mês passado. Para esse concurso foram gerados 2.141.214 bilhetes, o que representa um aumento de 15,88% em relação ao sorteio “Mensal Fevereiro 2022”. Participaram também do sorteio o secretário Adjunto de Relacionamento com o Contribuinte, Jefferson Delgado, e os servidores da Sefaz Agatha Santana e Gilson Pregely, que operaram o sistema do Nota MT. Resultado do Sorteio Nota MT – Mensal Março 2022

Veja também sobre Alta Floresta - MT Voltar + Destaques