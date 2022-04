Destaques 15/04/2022 07:08 Redação I Nativa News Alta Floresta registra mais um óbito e 12 casos ativos de Covid O Boletim Epidemiológico emitido pela secretaria municipal de saúde desta quinta-feira (14) trás mais um óbito por covid-19, somando 168 desde o início da pandemia. A vítima é um idoso de 83 anos possuía comorbidades como hepatite B, hipertensão e Parkinson, o óbito ocorreu no dia 11 de abril.

Mesmo registrando baixas nos casos ativos com apenas uma internação, os cuidados individuais devem ser mantidos de acordo com a secretaria de saúde. No último dia 05 de abril o município chegou a registrar a maior baixa, apenas 06 casos ativos, mas os casos voltaram a subir.

Atualmente o município registra 170 casos suspeitos, 12 casos ativos, dos quais cinco são de pacientes com idade entre 0 e 18 anos. Acumulando 15600 casos com 15420 recuperados.

