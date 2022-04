Destaques 15/04/2022 10:33 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motorista com sinais de embriaguez provoca acidente entre carro de auto escola e ônibus O acidente foi registrado após as 22h, o homem de 35 anos acabou detido e conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil por embriaguez ao volante. A colisão provocou danos de grande monta no veículo oficial de uma auto escola do município.

Conforme registro da Polícia Militar, o acidente aconteceu na perimetral Teles Pires em Alta Floresta envolvendo um ônibus e um veículo Gol. Relatos do condutor do ônibus aos militares é de que seguia com quatro passageiros sentindo ao bairro Cidade Alta, quando próximo ao antigo secador no Santa Maria, notou que o veículo Gol, que seguia em sentido contrário, invadiu a pista e a colisão foi inevitável.

Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento ao condutor do gol, que assinou termo de recusa de atendimento. O condutor ainda relatou que deixava uma reunião em casa de amigo, que foi atender uma ligação quando sentiu o impacto. Apresentando sinais de embriaguez alcoólica foi dada vós de prisão ao condutor que foi levado pela guarnição para receber atendimento médico. Diante recusa de teste de etilômetro, o homem foi conduzido à Delegacia para as devidas providências.

acidente_1.jpg acidente_2.jpg acidente_3.jpg