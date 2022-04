Destaques 16/04/2022 06:16 Só Notícias/Luan Cordeiro Prefeitura de Alta Floresta destina R$ 933,1 mil para compra de tubos para drenagem Foto: Divulgação O pregão eletrônico será no dia 29 deste mês e prevê a compra de tubos de polietileno corrugado de dupla parede voltados para serviços de drenagem no município. O prefeito Chico Gamba autorizou investimento superior a R$ 933 mil. Serão compradas 200 unidades de 300 mm, sendo que cada um deve custar até R$ 678. Ainda estão inclusas 200 unidades de 400 mm, com valor de até R$ 1,6 mil, e mais 200 de 500 mm, custando mais de R$ 2,2 mil cada. Na justificativa, o executivo ponderou que os materiais atenderão as demandas da secretaria municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos e serão empregados para “manutenção e conservação de bueiros e pontes nos perímetros urbano e rural”. Os tubos devem seguir as normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, bem como de outros órgãos. Os materiais deverão ser fornecidos conforme solicitação do executivo.

