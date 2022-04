Destaques 16/04/2022 07:37 Redação I Nativa News Guarda compartilhada gera confusão generalizada em Alta Floresta Foto: Reprodução Passar o dia com a avó virou caso de polícia na noite de ontem (15) em Alta Floresta. Uma confusão generalizada levou testemunhas a acionarem a Polícia Militar, três pessoas foram conduzidas para prestarem os devidos esclarecimentos.

Conforme registro da PM, por volta das 20h43 houve o chamado informando uma briga generalizada no bairro Bom Pastor, no local três suspeitos foram conduzidos. Um dos suspeitos relatou que sua filha é ex-mulher de um dos envolvidos, que eles tem um filho, que passou o dia com a avó paterna.

Antes do horário de "devolver" a criança, houve uma discussão. O ex-sogro, junto com o namorado da filha, foi até a residência da avó paterna para buscar a criança. Onde, segundo relatos aos militares, chegou alterado desferindo palavras de baixo calão e ainda agrediu a atual namorada do ex-genro com tapas no rosto.

Diante a situação houve uma confusão generalizada entre o trio, ex-sogro, atual namorado e o pai da criança. Os três homens e a mulher fora levados para atendimento médico, posteriormente registrado o boletim de ocorrência de lesão corporal e o caso encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

