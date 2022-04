Destaques 16/04/2022 08:47 Redação I Nativa News Pai e filho sofrem tentativa de homicídio após incidente em Carlinda Pai e filho foram vítimas de uma tentativa de homicídio no final da tarde desta sexta-feira (15) em Carlinda. O suspeito não foi localizado, o desentendimento teria sido motivado após um incidente em uma funilaria. O caso foi registrado pela Polícia Militar.

Relatos das vítimas aos militares são de que no decorrer do dia, o suspeito arrumava a embreagem do caminhão na funilaria, em dado momento perdeu o controle da direção e acabou atingindo uma caminhonete que estava recebendo reparos, provocando danos no capô. Houve uma discussão, mas os envolvidos se entenderam e entraram em acordo de que o suspeito pagaria pelos danos provocados.

Horas depois as vítimas, pai e filho, estavam em um bar jogando sinuca quando o suspeito chegou em posse de uma faca e desferiu um golpe contra o abdômen do homem, o filho na tentativa de proteger o pai do golpe, teve lesão na mão, a vítima teve um corte na barriga. Momento em que as vítimas utilizaram os tacos de sinuca e partiram contra o suspeito, que deixou o local.

A guarnição da Polícia Militar, após ouvir as vítimas, se deslocou até a residência do suspeito, mas ele não foi localizado. O caso foi registrado como homicídio tentado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

