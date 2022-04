Destaques 16/04/2022 14:55 www.rdnews.com.br PSD aposta em ex-prefeito de Paranaíta e empresário; quer ter 4 na AL Reprodução Com chapa montada, o PSD espera eleger 4 deputados estaduais nas eleições gerais deste ano. Segundo RDnews apurou, a expectativa inicial é garantir a reeleição dos três parlamentares (Nininho, Wilson Santos e Doutor Gimenez) e emplacar mais um na Assembleia. Lideranças contabilizam que Nininho, com base eleitoral na região Sul, consiga um novo mandato sozinho, fazendo entre 60 e 70 mil. Já Wilson e Gimenez, com atuações mais expressivas na Baixada Cuiabana e região Oeste, respectivamente, teriam capilaridade para atingir cerca de 20 mil, cada, e contariam com o apoio de outros membros da chapa para entrarem na lista de eleitos. Para viabilizar o projeto, PSD lançará nomes de 12 cidades de Mato Grosso, distribuídas em várias regiões. Segundo fontes, entre os “novatos”, há uma grande expectativa sobre a performance de Rafaela Frizzo, esposa do ex-prefeito de Lucas do Rio Verde Luiz Binotti; de Tony Rufatto, ex-prefeito de Paranaíta; no empresário Alcides Szulczewski Filho, o Zize, de Juína; e no ex-vereador por Cuiabá Toninho de Souza. Na chapa há ainda a ex-reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo, líder comunitário, pastores, apresentadores de TV, vereadores e cabeleireira – veja quadro com nomes.

