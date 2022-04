O primeiro acidente aconteceu por volta das 19h40, quando a Rota do Oeste e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para atendimento de um tombamento de carreta carregada de adubo, na BR-364, serra São Vicente.

As equipes de resgate da empresa estiveram no local e constataram a morte do condutor da carreta Iveco 320 branca, placa Mercosul. As equipes operacionais já haviam sinalizado a ocorrência e atuavam na orientação do fluxo de veículos, visto que a carreta estava tombada ocupando uma faixa de rolagem completa e a outra de forma parcial.

No entanto, por volta das 20h30 uma carreta - MB 410 branca, placa de Epitaciolândia/AC, sem freio, perdeu o controle e atingiu o veículo já tombado e a ambulância da Rota do Oeste, momento em que atropelou o médico socorrista Alexandre Kazumi Leite Togoe, de 37 anos, que atuava na remoção da vítima do primeiro acidente. O condutor não sofreu ferimentos.

Carlos Lima, de 33 anos conduzia a carreta que, segundo publicações, perdeu o freio, fato que levou ao acidente fatal que o médico atendia. Carlos estava acompanhado de sua esposa Elizangela Borges, que usou as redes sociais do casal para pedir ajudar. Com múltiplas fraturas, a mulher pede ajuda para o traslado do motorista ao município de Alta Floresta. A família foi vítima de um acidente doméstico no mês de outubro de 2021, quando Carlos saía com o veículo e a porta abriu, atingindo o muro da residência que caiu sobre a filha do casal, a garotinha Lorrainy Borges da Silva, de 07 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O médico foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Santa Rosa, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada deste sábado. A Concessionária Rota do Oeste lamentou a morte do trabalhador e informou que desde que tomou conhecimento do fato, mantém contato com a empresa parceira a fim de prestar todo apoio necessário à família. “Transmitimos nossas condolências aos familiares e colegas de trabalho”, diz trecho da nota de pesar. Com informações site Olhar Direto