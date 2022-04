Destaques 17/04/2022 07:24 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem é assassinado e mulher sobrevive após ser atingida com tiro na cabeça Foto: Reprodução Um caso de homicídio e tentativa de homicídio foi registrado neste sábado (16) em Alta Floresta. Um casal, que teve a identidade preservada, foi alvo de disparos de arma de fogo. O homem foi encontrado morto na via de acesso à comunidade Céu Azul. A mulher sequestrada, torturada e depois alvejada.

A mulher deu entrada no Hospital Regional Albert Sabin, com três ferimentos de arma de fogo, dois nas costa e um na cabeça, os plantonistas acionaram a Polícia Militar. Para os militares a mulher de 24 anos relatou que foi sequestrada na noite de sexta-feira. Quando estava em um clube no bairro Cidade Alta a mulher foi abordada por dois homens, que venderam seus olhos e a colocaram em um veículo.

A vítima foi levada a uma residência, que não soube identificar, onde foi torturada pelos suspeitos, que queriam saber onde o namorado dela estava. Horas após a vítima relatou que foi levada a MT-325, onde recebeu cerca de quatro disparos, três lhe atingindo, ficou caída ao solo aguardando que os suspeitos saíssem, quando então procurou ajuda para atendimento médico.

Já no início da tarde um chamado a Central de Operações da Polícia Militar informava um corpo dentro de um rio, na vicinal 1a oeste. No local os militares constataram a veracidade da informação e preservaram o local até a chegada da Polícia Judiciária Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica.

Os casos de homicídio e tentativa de homicídio foram registrados e seguem sendo investigados.

