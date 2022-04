O acidente foi registrado pouco após as 21h, o veículo Blazer era ocupado por três pessoas, que foram conduzidas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta. Além dos atendimentos às vítimas, militares do Corpo de Bombeiros debelaram as chamas no veículo.



Caso registrado pela Polícia Militar, que foi acionada pelo Corpo de Bombeiros após atendimento às vítimas, homens de 36, 43 e 63 anos, foram encontrados já do lado de fora do veículo. Ambas com escoriações, um dos homens apresentava escalpelamento. Os três foram deixados sob cuidados médicos.



Uma equipe de militares se manteve no local para o controle das chamas no veículo. Ao fazer o contorno da rotatória o condutor perdeu o controle, atingindo uma lixeira e uma árvore. No hospital o condutor relatou à PM que não se lembrava do ocorrido.