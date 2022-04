Destaques 18/04/2022 08:58 Redação I Nativa News Briga por ciúmes termina com cinco pessoas detidas em Alta Floresta Foto: Arquivo Nativa News Cinco pessoas foram conduzidas após confusão na rodovia MT-208. O caso foi registrado pela Polícia Militar como roubo, tráfico ilícito de drogas, lesão corporal e associação para o tráfico. A confusão teria sido gerada por ciúmes.

Conforme registro da PM, uma guarnição seguia em rondas pela rodovia quando avistou um veículo que parou às margens, três homens desceram deste veículo e iniciaram agressões contra um motociclista que seguia mais a frente. Ao realizar a abordagem foi feita busca pessoal e com um dos suspeitos foram encontradas substâncias análogas a maconha e pasta base de cocaína e ainda um simulacro de arma de fogo.

Um dos envolvidos relatou que a jovem que estava de carona na motocicleta, uma adolescente de 16 anos, seria sua namorada o que motivou a abordagem ao motociclista, que no momento da abordagem o motociclista sacou uma arma, identificada posteriormente como simulacro, o que motivou o início das agressões. Já na Central de Operações a adolescente foi orientada pelo namora a assumir a posse do produto entorpecente. Diante os fatos todos envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

